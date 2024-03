Megérkezett konzolokra a STALKER-trilógia

Ennek felvezetéseként most teljesen váratlanul elérhetővé vált S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy néven az első három játék konzolokra, innentől kezdve már PlayStation 4/5 és Xbox One/Series platformokon is játszhatóak a PC-n legendássá vált címek. A teljes csomag platformtól függően 14-15 ezer forintba kerül, de a játékok egyenként is megvehetőek 7000-7500 forintokért.

A mostani konzolos verziók az eredeti számítógépes játékok egyszerű portjai, csak a kontrolleres vezérlés miatt szükséges változtatásokat végezték el bennük a fejlesztők, semmiféle grafikai ráncfelvarrás vagy egyéb fejlesztés sem történt.

