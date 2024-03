Vége a kukkolásnak, betiltja a kamerákat a kiadó lakásokban az Airbnb

Ennek hamarosan vége lesz, a vendégek panaszaira való tekintettel teljesen tilossá válik az ingatlanok beltereinek kamerázása. Az ingatlanok kültereinek megfigyelése továbbra is megengedett, azonban nem lehet majd olyan helyeket kamerázni, ahol magánszférával kapcsolatos elvárásaik lehetnek a megszállóknak, azaz például a kültéri zuhanyzó vagy a szauna kukkolása tilossá válik. Végül a kültéri kamerákat tilos úgy elhelyezni, hogy beltér megfigyelésére is alkalmasak legyenek, azaz mondjuk be lehessen velük látni az ablakon.

Az Airbnb továbbra is engedi a tiltott bulik leleplezésére használatos zajszintmérő eszközök használatát, azonban ezekre még a szállásfoglalás előtt fel kell hívni a közönség figyelmét.

A szolgáltatás segítségével ingatlanokat kiadók április végéig kaptak időt, hogy megfeleljenek az új szerződési feltételeknek.