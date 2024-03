Virtuális gondozók segíthetnek az idősek ápolásában

Mit mondanak a betegek?

Persze az egész történetben a legfontosabb az, hogy maguk a páciensek mit szólnak a virtuális gondozók megjelenéséhez. Nos, a jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint a többségüknek nincs bajuk Vivvel, sőt, sokan kifejezetten szeretik.

Akadnak olyanok, akiket megnyugtat a jelenléte, hiszen nagyobb biztonságban érzik magukat, és nincsenek egyedül még akkor sem, ha orvos vagy ápoló nincs a közelben. A jelek szerint tehát ez a projekt abszolút életképes, és bizony lehet jövője is. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a költségek igen magasak lehetnek. A mesterséges intelligencia fejlesztése és az erőforrások biztosítása sincs ingyen. Hogy arról ne is beszéljünk, hogy a robotokat le is kell gyártani, és karban is kell tartani. Tehát még mindig csak az út elején járunk, szó sincs arról, hogy ilyen gépemberek lepnék el az egészségügyi intézeteket és szociális otthonokat. De tény, hogy az első lépéseket már megtette az emberiség, és azért ez sem kevés!

