Mire jó a VPN? A rugalmas és biztonságos internetezés kulcsa lehet - elmagyarázzuk!

A VPN az online vásárlóknak is segíthet. Sok e-kereskedelmi oldal az ajánlatokkal egy meghatározott helyeken élő vásárlókat célozza meg. Például nagyon városból indított szállodai szobafoglalások drágábbak lehetnek, mint ha egy olyan helyről foglaljuk le őket, ahonnan általában kisebb forgalom érkezik az adott hotelbe. Az árak dinamikusan változhatnak, mivel a cégek megpróbálják a piac által támogatható maximumot felszámítani.

Ez a marketingtechnika a vállalatoknak kedvez, de a fogyasztóknak nem tesz jót. A VPN-ek úgy oldják meg ezt a problémát, hogy blokkolják a földrajzi szűrőket, amelyek az ajánlatokat eljuttatják a vásárlókhoz.

A vásárlók az ország vagy a világ különböző részeire változtathatják a tartózkodási helyüket. Így a legjobb alkuk után kutathatnak, és gyakran sok pénzt takaríthatnak meg.

Erősebb adatbiztonság

A VPN-titkosítás egy extra biztonsági réteget biztosít az egyes internetfelhasználók adatai számára. Titkosítás nélkül a kitett adatok sebezhetőek lehallgatással szemben is. A nyilvános wifi használata is sokkal veszélyesebb, különösen, ha a hálózat nem rendelkezik saját titkosítással. Ezeket a veszélyforrásokat is képes megszüntetni, vagy legalábbis minimalizálni, ha a nyilvános vezeték nélküli hálózatra csatlakozás után egy VPN-t veszünk igénybe.

Néhány népszerű VPN szolgáltatás:

Végezetül, ha a cikkünk soráán az olvasóinknak kedve támadt kipróbálni a biztonság böngészésnek ezt a módját, íme néhány ismertenn VPN szolgáltatás, amit érdemes kipróbálni: