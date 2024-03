Xiaomi Redmi Note 13: Új uralkodócsalád a remek ár/érték arányú telefonok világában

Köztük az egyik legnagyobb népszerűségnek minden bizonnyal a Xiaomi Redmi Note 13 5G örvend majd, amely külsejével az abszolút prémium modelleket idézi meg. A kijelzője a sarkoknál is igen elegánsan kerekített, a káva pedig láthatatlanul keskeny. A kompakt, mindössze 7,6 mm vékony és ebből fakadóan igen kényelmesen hordozható modell készülékházának tapintása kellemes, a gombokat pont jó helyre pakolták, az üveggel borított, egyedi textúrájú hátlapot pedig markánsan uralják a kamerák, felhívva a figyelmet arra, hogy ez a készülék bizony a képalkotás terén is kiemelkedik a tömegből. Emellett arra is ügyeltek, hogy bírja a strapát, hiszen attól nem lesz baja, ha megázik, valamint a por sem árthat neki, amiről a hivatalos IP54 minősítés is tanúskodik. Az is remek, hogy szembe menve a mai trendekkel a Xiaomi nem spórolta le a hagyományos fejhallgató csatlakozót sem a termékről.

Energia és akkumulátor

Sok riválissal ellentétben a töltő is megtalálható a dobozban, tehát a vásárló teljes értékű pakkot kap. Ha már az energiaellátásnál tartunk, akkor fontos kitérni arra, hogy a telefon kifejezetten nagy kapacitású, 5000 mAh-s akkumulátort kapott, így pedig az üzemideje kiemelkedő. A 33 wattos töltéssel a lemerült termék durván egy óra alatt telik csordultig energiával.