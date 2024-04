A Samsung bitang olcsó telefonja nagyon jól sikerült, ennyi pénzért talán a legjobb vétel a piacon

A dolgon nincs mit szépíteni, a készülék teljesítménye ma már meglehetősen alacsonynak számít. A hardveren ugyanis érződik, hogy muszáj volt spórolni. És hogy ez miben érződik a hétköznapokban? Nos, a telefon a weboldalakat és úgy általában az appokat az ideálisnál picit lassabban tölti be. A multitasking, azaz több alkalmazás egyidejű futtatása nem az erőssége. A nagyobb felbontású videókkal boldogul, de a fejlettebb grafikájú játékokhoz az ereje egyszerűen kevés. Szóval aki autóversenyekkel vagy lövöldözős programokkal szeretné elütni az idejét, az jobban jár egy másik, erősebb termékkel.

Kamerák

Az 50 megapixeles főkamerája még viszonylag gyengébb fényviszonyok mellett is egészen jól teljesít, világosban pedig kifejezetten szép képek is összehozhatóak vele. Viszont a nagyon sötétet nem szereti, és hiányzik belőle a szoftveres támogatás is, amely a gyártó magasabb kategóriás termékeinél már bizonyított az éjszakai fotózás során. Emellett kapott még egy mélységkamerát, aminek köszönhetően remek portré hatású fényképek készíthetőek vele. Valamint ellátták egy makró kamerával is, amellyel elméletileg nagyon közelről lehetne fotózni, viszont ez nem működik valami jól sajnos. A videóknál be kell érni a Full HD felbontással és a másodpercenkénti 60 képkockás rögzítési sebességgel, tehát 4K mód, és lassítási opció nincs, valamint a stabilizátor is hiányzik.