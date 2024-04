A városlakók okmányadatait is ellopta a zsarolóbanda

Március hetedikén óriási kibertámadás érte a másodosztálybeli focicsapatáról híres Leicester város önkormányzatának számítógépes rendszereit, az incidens széles körben kiütötte a közel félmilliós angol település informatikáját. A városi tanács a kiberbűntény miatt indított nyomozás érdekeire hivatkozva teljes hírzárlatot rendelt el, így csak sejteni lehetett, hogy zsarolóvírusos incidensről lehet szó.

Most kénytelen volt megerősíteni a helyzetet a városvezetés, miután az INC Ransom zsarolóbanda azt állította, hogy 3 terabájtnyi adatot lopott el az önkormányzat szervereiről, ezt alátámasztandó pedig nyilvánosságra hozott 32 dokumentumot bizonyítékként. Ezek között egyes városlakók beszkennelt okmányai, többek közt útlevelek és vezetői engedélyek is megtalálhatóak.