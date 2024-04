Átverés volt az Amazon kasszamentes boltja

A The Information értesülései szerint az Amazon megkezdi az egyesült államokbeli élelmiszerboltjaiban a Just Walk Out technológia kivezetését. A 2018-ban bemutatott innováció célja a boltok pénztármentessé tétele volt, a vevők szimplán magukhoz vehették a kívánt termékeket, a tevékenységüket kamerák és egyéb szenzorok követték, majd kisétálhattak az üzletből, a fizetendő összeget ráterhelte az előre beállított bankkártyájukra a rendszer.

Most kiderült, hogy részben átverés volt az automatizáció. A hírek szerint a Just Walk Out boltokban lévő kamerák képét ezernél is több indiai munkás követte élőben az interneten keresztül, gyakorlatilag távolról kasszáztak, miután az Amazon méregdrága gépi rendszereit nem sikerült megbízható működésre bírni, leginkább csak a vevőkről történő extra adatgyűjtésre felelt meg a technológia.