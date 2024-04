Bármit kérdezhetünk a Facebook chatbotjától

A Meta AI chatbotot szabadon választott kérdésekkel és óhajokkal lehet majd bombázni, például „hol láthatom a japán cseresznyefák virágzását?”, „melyik a legnyugodtabb kutyafajta kis lakásba?”, vagy épp „keress egy naplementére néző piknikezőhelyet San Franciscóban”. A válaszokban lévő információkat részben a Google és a Bing keresők közreműködésével készíti el a chatbot.

További érdekesség, hogy elérhető belőle a Meta szöveges leírás alapján képeket generáló MI-je is, így például a másokkal való csevegés során, vagy bejegyzések és kommentek írásakor képek készítésére is kérhető lesz. A demonstráció alapján ez villámgyorsan működik, a szavak gépelésekor már betűnként változhat a generált kép előnézete, mivel a rendszer prediktíven próbálja kitalálni, hogy mit kíván begépelni a felhasználó. További szórakoztatónak tűnő lehetőség, hogy meglévő fotók animálására is kérhető, ilyenkor rejtélyes elvek mentén pár másodperces GIF-et készít az alapanyagból.