4K-s videózást kínál a DJI megfizethető drónja

Új belépőkategóriás termékkel rukkolt elő a világ legismertebb dróngyártója. A DJI Mini 4K egy némileg továbbfejlesztett DJI Mini 2 SE, ám azzal ellentétben 2,7K helyett már 4K felbontású videó rögzítésére is képes. Ultra HD használatakor 30 képkocka a maximum sebesség, de az említett alacsonyabb felbontás kiválasztása esetén elérhető a 60 képkockás mód is.

A kezdőknek és haladóknak egyaránt megfelelő kvadrokopter akár 10 km távolságból is képes Full HD élő képet visszaküldeni a távirányítóra, a felvételek simává tétele érdekében háromtengelyű gimbal rendszert és elektronikus képstabilizációt vet be. A repülési ideje legfeljebb 31 perc, akár 38 km/h sebességű szélnek is ellenáll.

Hírünk írásakor a DJI Mini 4K még nem tűnt fel a gyártó európai webshopjaiban, a jelek szerint elsőként az Egyesült Államokban került piacra. Ott a drón alapcsomagja 299 dollárba (nettó 109 ezer forintba) kerül, míg a többek közt hordozótáskás, három akkus, akkutöltős Fly More pakkért 449 dollárt (nettó 164 ezer forintot) kér a vállalat.

