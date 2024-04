Elindult az Android kütyükereső rendszere

A Google szerint a Find My Device akár kikapcsolt állapotban is képes megtalálni a mobilokat, bár ezt a lehetőséget specifikusan támogatniuk kell az eszközöknek, egyelőre csak a Google Pixel 8 telefonok kereshetőek ilyen módon. A Bluetooth követőkütyük keresése csak májusban aktiválódik, első körben a Chipolo és Pebblebee dobnak majd piacra a Find My Device-szal kompatibilis modelleket, de az év későbbi részében többek közt a Motorola, a Jio, továbbá az Eufy is csatlakoznak hozzájuk.

A fejlesztők nagy figyelmet fordítottak a követőkütyükkel való visszaélési lehetőségek minimalizálására, így a Find My Device is támogatja a mobilozókkal együtt utazó, de nem hozzájuk tartozó eszközökről szóló riasztásokat. Emellett limitálták, hogy a követők gazdái milyen gyakran kérdezhetik le a trackerek földrajzi helyzetét, ez a rendeltetésszerű használatukat elméletileg nem fogja érdemben befolyásolni.

Végül az Apple rendszeréhez hasonlóan a Google-é is lehetővé teszi a felhasználók számára a követhető eszközök másokkal való megosztását, így többen is képesek lehetnek a saját mobiljuk segítségével felkutatni azokat.