Ez az űrteleszkóp a világ legnagyobb fényképezőgépe

A "nagy fényképezőgépről" a legtöbb embernek a profi fotósok táskában hordott, méretes objektívekkel megtámogatott masinái ugranak be. Azonban még ezek is nevetségesen aprónak tűnnek a világ legnagyobb fényképezőgépe mellett, amely most készült el.

Az LSST (Legacy Survey of Space and Time) fantázianevű berendezést nem egy hagyományos gyártó tervezte meg és készítette el, hanem az USA Energiaügyi Minisztériumának egyik laboratóriuma. A készülék pedig nem arra szolgál, hogy a vacsorát fotózgassa vele bárki, vagy a koncertről, sporteseményről vagy aranyos nyuszikáról készítsen vele képeket.

Nagyobb, mint egy terepjáró