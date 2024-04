Fallout: elképesztően sikeres lett a videójátékból készült sorozat

Fontos még kiemelni, hogy ez nem olyan sötét, lehangoló világvége-sorozat, mint a Last of Us, a képek, a hangulat és a zene is sokkal élénkebb. Az ósdi köntösbe bújtatott modern kütyük is segítenek egy kicsi eltávolodni a sztoritól, így nem olyan ijesztő az egész. Például a ghoul cowboy, aki inkább furán vicces, mint rémisztő – kicsit olyan, mint Hugo Weawing az Amerika Kapitányban Vörös Koponyaként.

Sokat elárul a nézők kezdeti lelkesedéséről a tény, hogy mióta a sorozat műsoron van (nem egész egy hete), az alapjául szolgáló Fallout játékok felhasználói számai is elképesztően megugrottak. Mindezeknek is köszönhető, hogy szinte biztosan lesz új évad.

De addig is kedvcsinálóul, íme az első éved magyar nyelvű előzetese: