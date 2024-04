Felháborító ötlettel állt elő a tévégyártó

Az év elején óriási botrány tört ki az olcsó okostévéket és tévéokosító kütyüket fejlesztő Roku háza táján, az új általános szerződési feltételeiben sokkal nehezebbé tette az amerikai vevők számára a perbe fogását, akinek pedig ez nem tetszik, annak postai levélben kell elutasítania az új ÁSZF-et.

Most ennél is nagyobb gazemberségre készülhet a vállalat, egy szabadalmi beadványa szerint akkor is reklámokat mutogatna az okostévéin, mikor a felhasználók HDMI porton rádugott eszközt használnak, azaz mondjuk Blu-ray-lejátszót vagy játékkonzolt nyüstölnek.