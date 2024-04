Gondokat okozhat a Galaxy S23 frissítése

Az elmúlt években a Samsungnak nem csak gyorsan és rendszeresen sikerült szoftverfrissítéseket eljuttatnia a mobiljaira, de az sem volt gyakori, hogy azok gondokat okoztak volna a vevők számára. Most talán egy kicsit túlságosan is kapkodott a vállalat, a múlt héten a Galaxy S23 széria tagjaira kiadott legutóbbi frissítésről többféle panasz is befutott, ez hozta el a Galaxy AI mesterséges intelligenciás funkciókat a termékcsalád tagjaira.

Eddig háromféle nyűgről érkeztek beszámolók: a kijelző felébresztése után néha nem jelenik meg elsőre a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó ikonja és nem működik a szenzor, másoknál 25W helyett csak 15W sebességgel megy a töltés, míg a harmadik panaszt a telefonok feltűnő melegedése jelenti.