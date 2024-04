Rasszista felvételeket hamisított a volt főnökének hangjával, miután kirúgták

A mesterséges intelligencia sok értelmes dologra is használható, de sajnos mégis mindig azok a hírek terjednek a legjobban, amelyek rendszerrel való rosszindulatú visszaélésekről szólnak. Most is egy ilyen hírről van szó, ezúttal pedig a hang alapú rendszerek lesznek a szomorú és egyben felháborító történet negatív főszereplői. A hamis gyermekrablások után szabadon ugyanis továbbra is sikerül megdöbbentő célokra hasznosítani a generatív mesterséges intelligenciás hangklónozó szolgáltatásokat. A Maryland állambeli Baltimore megye rendőrsége a napokban letartóztatta a 31 éves Dazhon Darient, a Pikesville Középiskola volt tornatanára többek közt hamis hangfelvételekkel járatta le az intézmény igazgatóját.

A bizonyítékok alapján Dazhon Darien készítette az igazgató lejáratására szánt rasszista hangfelvételeket

Fotó: Dazhon Leslie Darien / Facebook

A történet még a tavalyi év végén kezdődött, Eric Eiswert igazgató minimum rosszul felhasználtnak tűnő pénzek miatt vizsgálatot indított Dazhon Darien ellen, majd menesztette az állásából. A férfi erre MI-s hangklónozó eszközzel olyan felvételeket készített, amelyeken az igazgató rasszista, antiszemita, kirekesztő megjegyzéseket tett többek közt rá és egyes diákokra.

A hangfájlok januárban tűntek fel a közösségi médiában, óriási sokkot okoztak a szülő közösségben és az iskolakörzet berkeiben. Eiswert a kezdetektől fogva tagadta a felvételek hitelességét, de az állásából felfüggesztették, a kapott fenyegetések miatt pedig a családjával együtt rendőri védelemre szorult. A felvételek elemzését követően mostanra bizonyítást nyert, hogy azok hamisítványok, Dariennek pedig nem csak indoka volt a bosszúra, de az informatikai eszközeiről sikerült bizonyítékokat gyűjteni azok elkészítéséről.

A férfi ellen körözést adtak ki, az őrizetbe vételéhez pedig az vezetett, hogy lőfegyverrel próbált repülőre szállni, az ellenőrzése során derült fény az ellene érvényben lévő elfogatóparancsra.

Darien ötezer dolláros óvadék ellen szabadlábon védekezhet, többek közt hűtlen kezeléssel, lopással, továbbá szemtanú megfélemlítésével vádolják. Eiswert a következő tanévtől visszatérhet a Pikesville Középiskola élére.

