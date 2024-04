Harmincezret spórolhatnak a PC-s játékosok

Az Eidos-Montréal által fejlesztett Thief még 2014-ben debütált, a klasszikus lopkodós és lopakodós, belső nézetű játékszéria rebootolási kísérlete volt. Remek hangulattal és világgal rendelkezik, de a többség által elnézhető játékmenetbeli hibák miatt nem ért fel a kultklasszikus státuszú elődeihez. Mára kifejezetten alacsony rendszerigényének köszönhetően szinte bármin elfut.

Ezzel szemben a karácsonykor egy napon keresztül már osztogatott The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition akció-szerepjáték egészen új, a 2019-es alapjátékot és a hozzá készült DLC-ket is tartalmazza. A most kínált Spacer's Choice Edition a 2023-as felújított kiadás, javarészt különféle grafikai fejlesztéseket mutat fel, cserébe viszont a gépigénye is magasabb.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition minimum PC: