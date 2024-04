Idegenek kukkolhatnak a kamerás kaputelefonon át

Negatív értelemben véve továbbra sem okoznak csalódást az okosotthonos kütyük gyártói, most épp az Eken Group adott ki kritikus biztonsági frissítést a kamerás kaputelefonjaihoz. Az érintett termékek saját és partnercégek márkanevei alatt (többek közt Fishbot, Rakeblue, Tuck) is kaphatóak, a korrekt esztétikájuk és a kedvező áruk miatt pedig vonzó választásnak tűnhetnek.

Már a kaputelefon is biztonsági rést jelenthet!

A kütyük körüli botrányt az amerikai Consumer Reports fogyasztóvédelmi szervezet robbantotta ki februárban. A CR az Eken kamerás kaputelefonját megvizsgálva egy elég aggasztó dologra jött rá, nevezetesen, hogy gyakorlatilag bárki leselkedhet rajtuk keresztül. Azok, akik ezt a fajta kaputelefont használják, óriási biztonsági rést ütöttek a saját otthonuk falába, ugyanis egy eseteleges rosszindulatú támadónak, aki szeretne kémkedni az otthon lakói után, nem kell mást tennie, csak telepítenie a termékek használatára szánt Aiwit mobilappot, majd a kaputelefonon lévő gomb megnyomásával hozzápárosíthatja azt a mobiljához. Igen, itt nem kell megszerezni semilyen adatot, nem kell tudni a wifi hálózat kódjait, amihez a kamera csatlakozik, tényleg csak annyi a dolga a hekkernek, hogy egy alkamas pillanatban odasétál a kapunkhoz és úgy csinál, mintha becsengetne és már párosította is a kamerát a telefonjával.

Ez pedig lehetővé teheti a lakók utáni kémkedést, például kideríthetik a betörők vagy a zaklatók, hogy milyen időpontban érdemes megjelenniük az ingatlannál.

Az Eken Group most végre kiadta a saját és az egyéb márkanevek alatt forgalmazott modellekre a biztonsági frissítést, a 4.2.1 vagy magasabb verziójú javítás a fenti probléma mellett más a Consumer Reports által azonosított sérülékenységeket is megold. A frissítés az említett Aiwit mobilapp Eszközök részén keresztül telepíthető a kamerás kaputelefonokra. A lépés azt jelenti, hogy az érintett felhasználók most már nyugodtabban élvezhetik az okosotthonuk által nyújtott kényelmet, anélkül hogy aggódniuk kellene a személyes vagy vagyonbiztonságuk miatt. A biztonsági frissítés további bizonyítéka annak, hogy a gyártók komolyan veszik az okosotthon eszközeik biztonságát, és aktívan törekednek arra, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a felhasználók számára.

