Itthon is debütált az 5.5G mobiltechnológia

A 4iG Csoport innovatív szemléletét mutatja a 6 GHz-es technológia tesztje, az új frekvenciasáv mobilhálózati felhasználását ugyanis csupán néhány hónapja, 2023 decemberében engedélyezték a hatóságok. A Cégcsoport 2022-ben csatlakozott az vezető távközlési vállalatok által alapított, globális iparági szervezethez, az O-RAN Szövetséghez (Open Radio Access Network), melynek célja a rádiókommunikációs hálózatok nyílttá és hatékonyabbá tétele. Az összefogás nyílt platformot kínál az 5G alapú rádiós hálózati infrastruktúrák fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, ennek köszönhetően a 4iG az informatikai-telekommunikációs konvergencia egyik éllovasává válhat.

Dr. Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja elmondta: „A most bemutatott 6 GHz-es technológia egy fontos lépés az 5G víziókban korábban megfogalmazott célok szempontjából. Az ITU által elfogadott új frekvenciasáv segíti a fejlett, 5G alapú ipari alkalmazások kifejlesztését, az intelligens gyárak és “connected” gazdaság létrejöttét. A 6 GHz-es rádiós adatátviteli elrendezés csak egy kísérleti demonstráció. Az idei Mobile World Congress (Barcelona) eseményei és az új technológia iránti fokozott ipari érdeklődés ugyanakkor azt jelzi, hogy a 6 GHz hamarosan a mobilhálózatokban is megjelenhet és a felhasználók számára valósággá válik a gigabites mobilinternet. A BME VIK készen áll a meglévő 5G hálózatának az új technológiával bővítésére, annak érdekében, hogy bekapcsolódjunk az 5.5G mobil alkalmazások fejlesztésébe és innovációjába. Gratulálunk a 4iG Csoportnak a bemutatóhoz, és reméljük, hogy ezen a területen is folytatódik az együttműködésünk a magyar gazdaság “zászlóshajó” vállalkozásával.”

