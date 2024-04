Jön a Fallout 4 következő generációs frissítése

A vállalat bejelentése szerint az ingyenes frissítés 2024. április 24-én jelenik meg, a telepítését követően PlayStation 5 és Xbox Series gépeken szebb lesz a játék grafikája, továbbá elérhetővé válik a 60 képkockás mód is, ám ezekkel gyakorlatilag ki is fújt a vizuális újításnak titulálható ráncfelvarrások köre.

A frissítés szerencsére tartogat néhány egyéb újítást is, ezek ráadásul a PS4, az Xbox One, továbbá a PC platformokon játszók számára is elérhetőek lesznek: stabilabb lesz a játék, javítottak számos általános és a küldetéseket érintő bugot, továbbá az új „Echoes of the Past” küldetés során a játékosok megakadályozhatják, hogy az Enklávé egy sejtje terjeszteni kezdje az igéjét.

A Creation Clubba érkező új skinek és tárgyak mellett említésre méltó még, hogy a javítástól kezdve a Fallout 4 számítógépes kiadása támogatni fogja az ultraszéles monitorokat, hivatalosan is Steam Deck kompatibilissé válik a játék, továbbá az Epic Games Store kínálatában is kapható lesz.