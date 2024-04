Könnyen megérthetőek lettek a Galaxy AI képességei

A probléma megoldása érdekében a vállalat frissítette a napokban az internetes Try Galaxy szolgáltatását. Ez egy böngészőből bármilyen mobilra telepíthető webalkalmazás, amely teljes képernyőn próbálja szimulálni a Galaxy mobilok szoftveres élményét, ebbe pedig most már beletartozik a Galaxy AI által hozott funkciók – többek közt a bekarikázásos keresés, a fotósegéd, az élő fordítás, a chatsegéd – érthető nyelvű és videókkal illusztrált ismertetése is.

A Try Galaxy kipróbálásához csak be kell tölteni a mobil böngészőjében a trygalaxy.com webhelyet, majd az utasítások követése után megjelenik az appok indítására szolgáló menüben az ikonja, amelyre koppintva elindítható az interaktív demonstráció.

Március végén a Samsung megkezdte a Galaxy AI néhány korábbi prémium eszközére való elérhetővé tételét is, de arra nem érdemes számítani, hogy ezeken túl egyéb már kiadott modelleken is elérhetővé válna.