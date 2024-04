Levetkőzteti a nőket a kínai csúcsmobil

Jelen pillanatban mindegyik magára valamit is adó mobilgyártó mesterséges intelligenciás funkciókkal próbálja ellátni a mobiljait. A cégek első körben az üzenetek fogalmazásának segítése mellett a fotók retusálására helyezték a hangsúlyt, hiszen ezekben van nyilvánvaló gyakorlati haszon a vevők számára. Igen ám, csakhogy pont ez az a terület, ahol elég komoly gondot tud okozni az, ha egy erkölcsi érzékkel nem rendelkező mesterséges intelligenciát ráeresztünk és egy picit is rossz szándékkal irányítjuk.

Sosem volt ilyen egyszerű dekoltázst retusálni, bár nem szándékosan képes ilyen trükkre a mobilapp

Fotó: Weibo

A kínai médiában megjelent beszámolók szerint a prémium kategóriás Huawei Pura 70 mobilcsalád tagjaiban például talán egy kicsit túlságosan is sokat tud a gépi fotóretusálás, a galéria appban elérhető okos tárgyeltávolító a fotókon lévő kéretlen objektumok és személyek mellett akár az emberek ruháit is képes leszedni. A többé vagy kevésbé eltávolított ruhák helyére tett vizuális kitöltések persze csak gépileg generált „hamisítványok”, de így is éppen elég kínos a helyzet, ugyanis a képeken látott eredményt első ránézésre nagyon nehéz megkülönböztetni a valóságtól - kiváltképp, ha a „valóságot" az emberek nagyrésze nem is látta még. Sajnos pontosan ezen az alapon működnek olyan - többnyire fizetős - mesterséges intelligencia alapú rendszerek, amelyek segítségével rosszindulatú felhasználók meztelen, vagy majdnem meztelen képeket gyártanak olyan emberekről, akiken valamiért bosszút akarnak állni. Mi is írtunk már ilyen esetekről, köztük olyanokról is, amelyeknek nagyon rossz vége lett. Ilyenkor főleg fiatal, bizonytalan lányok, vagy fiúk az áldozatok és az elkövetők is többnyire fiatalok, akik ezt inkább csak csínytevésnek szánják és nem is gondolnak bele, mekkora kárt tudnak okozni ezzel.

Egy jövőbeli javítás elvileg már nem tudja ilyen könnyen levetkőztetni az embereket az objektumeltávolító

Fotó: Weibo

A médiában megjelent panaszokra válaszul a hazájának mobilpiacán épp nagy visszatérést produkáló Huawei leszögezte, hogy a közeljövőben érkező frissítésekkel meg kívánja oldani a problémát, nem állt szándékában mások levetkőztetésére is alkalmas telefonokat piacra dobni.

