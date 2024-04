Nagyot nőhet a konzolos játékok sebessége

Az NVIDIA DLSS3 és az AMD FSR3 keretrendszerek részét képező hamis képkockakészítő algoritmusok célja, hogy két klasszikus módon leképezett képkocka közé beszúrjanak egy tartalom tekintetében a kettő között lévőt, ezzel javítva a képernyőn történő mozgások érzékelt simaságát.

A kettő közül az NVIDIA megoldása a jobb, viszont csak a GeForce RTX 4000 családba tartozó videókártyákon érhető el. Az AMD FSR3 gyengébben muzsikál, de a Radeon RX 5000+ és a GeForce RTX 2000+ grafikus vezérlők mellett a PlayStation 5 és az Xbox Series konzolokon is futtatható.

A Digital Foundry szerint most megtörik majd a jég, néhány számítógépes játékot követően elsőként az Immortals of Aveum konzolos változataiban is elérhető lesz a hamis képkockák generálása, a néhány héten belül befutó 1.0.6.4-es javítás hozza majd el a lehetőséget.