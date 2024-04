Letartóztatták a gamert, aki mindenkit meg akart ölni

Sajnos egyáltanán nem példa nélküli manapság a világukba túlságosan belemerült gamerek részéről a halálos fenyegetések küldözgetése. Ezek a valamilyen oknál fogva felbőszített emberek a fejlesztőktől kezdve a színészeken át a saját társaikig bárkit hajlandóak online támadásokkal, fenyegetésekkel zaklatni még akkor is, ha ezeket nem gondolják teljesen komolyan. Ennek ellenére ezeket a fenyegetéseket a mai világban illik mindig teljesen komolyan venni, mert sosem lehet tudni, hogy egy sértődött gyerek áll-e mögöttük, vagy egy olyan ember, aki tényleg képes és akar is ártani az fenyegetett illetőnek, vagy cégnek.

Egy mostani eset nem csak egy szimpla átkozódó levél volt, a Kyoto Shimbun szerint ugyanis a Japánban, Hitacsiban élő 27 éves fiatalember tavaly augusztus 22–29. között nem kevesebb, mint 39 halálos fenyegetést küldött a Nintendo számára. A zaltatott gamernek a Splatoon című játék ellen volt kifogása, amely szerinte nem feltétlenül érte meg az árát. A gamer eléggé felhúzta magát a játék minőségén és a Nintendo webhelyén lévő kapcsolatfelvételi űrlapon át próbálta ezt afejlesztőkkel is tudatni, azonban nem a legmegfelelőbb hangot ütötte meg.

Kicsit túltolt „reklamációjában” olyan kijelentések is szerepeltek, mint például „gondoskodom róla, hogy megbánjátok egy ilyen gagyi játék világra való ráeresztését” és ha ezen a szinten megállt volna, már az is kellemetlen lett volna, de úgy folytatta, hogy „megölök mindenkit, aki részt vett ebben”.

Az ilyen és ehhez hasonló fenyegetéseknek pedig már a fele sem tréfa és a játékgyártó cég komolyan is vette a dolgot, mert amellett, hogy természetesen megtették az ilyenkor szokásos feljelentést, a fiatalember további fenyegetései miatt a Nintendo több tömeges eseményét is törölte. 2023 decemberében egy Splatoon e-sport-verseny döntőjét, januárban pedig a Nintendo Live Tokyo bemutatóját nem tartotta meg és ezzel elég komoly bevételtől esett el, nem is beszélve arról, hogy esetleg újabb gamereket is felbőszített az elmaradt eseményekkel...

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!