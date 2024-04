Okoskarkötő vagy okosóra: mi a különbség?

Samsung Galaxy Watch 6, egy szuper okosóra.

Fotó: Origo

Teljes értékű alkalmazások: Az okosórák nagyobb kijelzőjüknek köszönhetően teljes értékű alkalmazásokat futtathatnak, mint például zenelejátszó vagy a közösségi média alkalmazások.

Telefonhívások fogadása és indítása: Sok okosóra lehetővé teszi telefonhívások fogadását és akár az üzenetek küldését is, így könnyedén tarthatjuk a kapcsolatot másokkal anélkül, hogy az okostelefonunkat kézbe kellene vennünk. Ehhez már telefon sem mindig kell, mert némelyik okosóra már eSimet is képes használni, így saját maga is hozzáfér a mobilhálózatokhoz.