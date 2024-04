OLED tv, QLED tv, Mini LED tv - mit jelentenek ezek a rövidítések? És melyik a legjobb?

Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy régóta nem volt olyan izgalmas és kiszámíthatatlan a televíziós iparág, mint manapság. És nem csak azért, mert a kínai gyártók elképesztő energiával törnek előre, és hihetetlen eredményeket érnek el, olyan teljesítményt nyújtva, amelyet talán senki sem várt tőlük.

Tehát nem csak piac talán végleges átalakulása okoz izgalmakat, hanem az is, hogy mostanra több technológia is abszolút versenyképessé érett és ezek egymással vetélkednek a felhasználók kegyeiért. Épp ezért nincs is könnyű dolga az embereknek, amikor el kell dönteniük, hogy milyen modellt választanak. A legtöbbük számára ugyanis nem világos, hogy az egyes elnevezések, rövidítések mit is jelentenek. Illetve természetesen, hogy az egyes megoldásoknak mik az előnyeik, valamint hátrányaik. Ebben a kérdésben próbálunk rendet vágni ezzel a cikkel! Jöjjön tehát most az, hogy mi a különbség a Neo QLED, OLED, QLED, Mini LED és LED TV készülékek között!

LED TV

Az elnevezés alapján biztos sokan azt gondolnák, hogy ez azt jelenti, hogy a kép LED izzókból áll össze. Azonban ez tévedés! A gyártók LED TV-nek manapság a hagyományos, LCD televíziókat nevezik, amelyek mögött már nem CCFL csövek, hanem LED-ek biztosítják a háttérfényt.

Mivel ma már minden folyadékkristályos televízió ilyen, ezért külön nem is kéne kiemelni a LED szót, de mivel sok pénzt költöttek korábban ennek marketingkommunikációjára, ezért megmaradt az elnevezés. Általánosan ki lehet jelenteni, hogy ma ez a technológia a legrégebbi, leginkább alapszintű. És ez a kép minőségén is látszik, ám ebből fakadóan hagyományosan a LED TV modellek, azaz LCD televíziók a legolcsóbbak.

Mini LED

A Mini LED rendszerű tévékben az említett háttérfényt biztosító diódák mérete sokkal-sokkal kisebb a megszokottnál, ennél fogva ezekből jóval több helyezhető el a készülékekben. A megszokott pár tíz vagy pár száz darab helyett konkrétan több ezer. Ez a Mini LED technológia lényege, aminek köszönhetően megnövelhető a fényesség és egyben jobban, pontosabban vezérelhető a háttérvilágítás. Ennek eredményeként pedig elméletileg jobb lesz a kontraszt, és valósághűbb lesz a végeredmény. A kisebb LED-ek előállítása komoly technológiai bravúr, és a gyártásuk sem egyszerű, ezért értelemszerűen az ilyen modellek többe kerülnek, mint a hagyományos vetélytársaik.

QLED TV

A gyártók az elmúlt egy évtizedben rengeteget dolgoztak annak érdekében, hogy feljavítsák az LCD televíziókat. Ennek egyik fázisaként hozták létre a kvantumpontoknak nevezett, speciális anyagból készülő, rendkívül kicsi, konkrétan nanoméretű átlátszó kristályokat. E kristályok képesek a fényerő megnövelésére, a kontraszt növelésére, illetve a színek markánsabbá tételére. Ehhez pedig nem kell mást tenni, mint ezen kvantumpontok milliárdjaiból készíteni egy filmréteget, és beépíteni a készülékbe. Így születtek meg az úgynevezett QLED, azaz Quantum LED TV készülékek.