Óriási elbocsátást jelentett be az Apple

A tömeges leépítés szokatlan az Apple háza táján, az akár tízezernél is több munkavállalót is elküldött többi közismert techcégtől eltérően ilyen keretek között nem bocsátott el az elmúlt két évben dolgozókat. Ez a mostani eset is annak köszönhető, hogy nem tud munkát adni az összes olyan alkalmazottnak, akik a sehová sem vezetett projektjein dolgoztak.

