Nem egy csúcskészülék, de nagyon megérheti a Samsung új, megfizethető telefonja

Sokoldalú kamerarendszerrel látták el.

Emellett kapott egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű egységet is, amely akkor jöhet jól, ha nem tudunk eléggé távol menni a célponttól. Valamint ellátták egy 5 megapixeles makró kamerával is, amely épp ellenkezőleg, a szuperközeli célpontok megörökítésére szolgál. Viszont tény, hogy ez utóbbi két objektív sötétben már rosszul teljesít és emiatt nem igazán használható kevés fénynél.

A kamerás képességei kiválóak.

És az is tény, hogy a videós képességei is elmaradnak a vállalat jelenlegi csúcseszközeitől. A 8K felbontású anyagok elkészítésére ugyanis nincsen mód. És a 4K esetében is be kell érni a másodpercenkénti 30 képkockás rögzítési sebességgel, ami a gyors mozgások esetében már egyszerűen nem elég. Persze, ha valaki beéri a Full HD-vel, akkor mód van a ennek duplázására is.

Kiváló képek lőhetőek vele.

Valamint az is tény, hogy az optikai stabilizátort sem spórolták ki belőle, ami képes a kézremegésből fakadó anomáliák korrigálására, és akkor is szép, sima anyagok elkészítését teszi lehetővé, ha a felhasználó sétál vagy fut. És az is tetszett, hogy a kamerák közötti váltás problémamentes a videózás során, azaz nem akad meg a felvétel.

Mire alkalmas a Samsung Galaxy A55?

Egy telefonért, amiért ennyit fizet ki az ember joggal várhatja el, hogy kisebb-nagyobb kompromisszumokkal ugyan, de mindenre alkalmas legyen. Azaz lehessen rajta nagyfelbontású, nagy dinamikatartományú (HDR, High Dynamic Range) videókat nézni, játszani, navigációs szoftvereket futtatni, képeket szerkeszteni, videókat vágni és persze netezni vagy chatelni. Minderre pedig a Samsung Galaxy A55 képes.

Az viszont tény, hogy például a médiaállományok editálása, vagy akár csak a képalkotás is lassabb, mint amit a mai csúcsmodelleknél megszokhattunk. A menüben mi nem érzékeltünk akadozást, és az appok elindítása is flottul ment. De azt kár lenne tagadni, hogy például voltak olyan játékok, amelyeknél vissza kellett venni a grafika részletességéből.