Teljesen megújultak a Vodafone mobilcsomagjai

Azok számára pedig, akiknek a korlátlan mobiladat és hívás egyaránt fontos, a Vodafone két új tarifacsomagot is bevezet: a Maxi csomag havi 13 990 Ft-ért korlátlan belföldi hangot, SMS-t és adatforgalmat tartalmaz, valamint 31 500 Ft-os készülékkedvezményt. A legnagyobb, Maxi+ csomag havi 17 990 Ft-ért kiterjeszti a korlátlanságot, a tarifával az EU felé indított nemzetközi hívások is korlátlanok. A tarifa a hálózat által biztosított lehető legnagyobb letöltési sebességet biztosítja, valamint 52 500 Ft készülékkedvezményt is tartalmaz. A Maxi+-t vásárló ügyfelek 10GB családon belül osztható adat felett is rendelkezhetnek. A Maxi és Maxi+ tarifák állandó készülék kedvezménye televízió, tablet, laptop, notebook és okostelefon készülékekhez elérhető, 2 éves szerződéssel.

Az új ügyfelek számára a korábbi RED és GO tarifacsomagok értékesítését a vállalat megszünteti, de aki ezzel az előfizetéssel rendelkezik továbbra is változatlan feltételek mellett veheti igénybe a szolgáltatást.

Megújuló tarifacsomagok a kis- és középvállalkozásoknak