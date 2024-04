Új prémium prémium hűtők és mosógépek jönnek a Samsungtól

Ezen felül az Extra széles alulfagyasztós hűtő támogatja a SmartThings Energy energiatakarékos üzemmódját, amely tovább csökkentheti az energiafelhasználást. A SmartThings AI Energia módban a felhasználók könnyedén ellenőrizhetik a napi, heti és havi energiafogyasztást is, és még a havi villanyszámlát is megbecsülhetik. Ha a felhasználás meghaladja a megállapított becslést, az üzemmód előrelátóan is képes energiát megtakarítani, továbbá a használat és a környezet alapján optimalizálhatja a kompresszor sebességét és a leolvasztási ciklus gyakoriságát, biztosítva, hogy a felhasználók hosszabb ideig élvezhessék a friss élelmiszereket.

Ezen túlmenően új mosógépsorozatot is bemutatott a cég, a modellek 9 és 11 kg-os kapacitású, kiemelt energiahatékonyságú darabok. A korábbi termékcsaládból ismert SpaceMax technológiának köszönhetően az új mosógépekben a nagy, 11 kg-os kapacitás 60 cm-es mélységgel párosul, amely megkönnyíti a beszerelést, emellett – az esztétikus megjelenés jegyében – BESPOKE dizájnnal is rendelkeznek.