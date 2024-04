Újra hódít a retro butatelefon, pörögnek a Nokiák, Ericssonok

Ezek közt a felhasználók közt rengeteg „gyűjtő” is van, akinek nem csak egy-egy ilyen butatelefon van a birtokában. Akár a több száz darabos gyűjtemények is előfordulnak. De az igazán jellemzőek inkább a tematikus gyűjtemények, amelyek egy adott gyártó készülékeiből állnak, illetve olyan is van, aki csak egybizonyos készülékből rendelkezik több darabos gyűjteménnyel. Itt az olyan legendás telefonok szoktak megjelenni, mint például a Matrix-ban is szerepelt Nokia 8110-es, a „cápauszony-antennás" Ericsson R310 vagy a megbízhatóságáról és hosszú üzemidejéről is ismert 6310-es, amit még ma is nagy szeretettel használnak sokan, akiknek nincs szüksége okostelefonos funkciókra.

Jobb akkumulátoridő és tartósság

Egy másik fontos tényező, amiért az emberek az okostelefonok helyett butatelefonokat választanak, az az akkumulátoridő és a tartósság. A legtöbb retro butatelefon jóval hosszabb üzemidővel rendelkezik, mint a mai okostelefonok mivel kevesebb energia szükséges a működésükhöz.