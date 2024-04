Luxustelefont dob a piacra a Volvo

A mobilitás új területére merészkednek az autógyártók, a Nio után szabadon a Volvo tulajdonában lévő Polestar is bejelentette az első telefonját. A célratörően Polestar Phone névre keresztelt termék első körben Kínában kerül majd piacra, a 7388 jüanos vételi ár alatt olyan 376 ezer forintot kell érteni.

A kínai sajtóközlemény szerint „mesterséges intelligencia által tervezett” telefonról van szó, amely ötvözi a skandináv dizájnt az extrém egyszerűséggel és a luxussal. A készülék valóban rendkívül igényesen néz ki, egyesek akár ismerősnek is találhatják, miután március elején Meizu P21 Pro néven egyszer már bemutatkozott. A Meizu és a Volvo is a kínai Geely tulajdonában áll, így ha nem is házon belül készült, de vállalatcsoporton belüli kollaboráció eredménye.

Átmenetileg akár 1850 nit fényerőre is képes a Polestar Phone érintőkijelzője, az ujjlenyomat-olvasója az AMOLED panel alá épített típus

Fotó: Polestar

A Polestar Phone a márkajelzésen és a tálaláson túlmenően annyiban különbözik a Meizu márkájú változattól, hogy gyárilag megtalálható rajta a Polestar autók funkcióinak kezelésére szánt mobilapp, bár jelen pillanatban ez ténylegesen csak a Polestar 4-gyel kompatibilis.

Hardverét tekintve az okostelefon abszolút prémium kategóriás, 6,79 hüvelykes és 1368×3192 pixeles AMOLED érintőkijelző van benne, a meghajtásáról Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 rendszerlapka gondoskodik, a memóriája 16 GB, a háttértára 1 TB. A széles (50MP) és ultraszéles (13MP) látószögű mellett 10 MP-es telefotós hátlapi kamerát is kapott, az 5050 mAh-es akkuja pedig vezetéken át 80 wattal, vezeték nélkül pedig 50 wattal is tölthető. Ezek pedig egy igazi csúcstelefon specifikációi, ráadásul nem is túl drágán.

Egyelőre azt sajnos nem tudni, hogy Kínán kívül kapható lesz-e a Polestar Phone és ha esetleg hazánkba is elér, akkor mennyibe fog majd kerülni, mi nagyon várjuk, hogy kipróbálhassuk.

