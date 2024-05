A gamerek imádni fogják ezt az okostévét

A Sharp a tévés iparág egyik nagy túlélője. A korábban gazdasági gödörbe került cég mostanra úrrá lett a nehézségeken, és ígéretéhez híven most már viszonylag nagy gyakorisággal bővíti termékportfólióját. A vállalat néhány hónapja rukkolt elő a Sharp FQ5 típusjelzésű vadonatúj készülékével, amely már a magyar vásárlók számára is elérhetővé vált. Mivel a márka régóta ismert és elismert Magyarországon is, ezért mindenképpen szerettük volna letesztelni, és ebben a hivatalos hazai képviselet szerencsére partnernek is bizonyult. A rövid, minden néhány perces összeszerelés után már meg is csodálható és be is kapcsolható a készülék, amely külsejével kilóg a sorból.

A 4K-s Sharp FQ5 okostévé.

Egyedi hajlított fém rúdból álló talpat kapott, ráadásul a képernyő alá pakoltak egy figyelemfelkeltő, Harman Kardon hangprojektort. Mindennek köszönhetően a megszokottnál különlegesebb a megjelenése, ami biztos sokak számára kapásból vonzóvá teszi.

Hogy szól?

Hogy a beépített audio rendszer ilyen hangsúlyos szerepet kapott már sejttette, hogy ez a tv jó eséllyel megszólalás terén is kiemelkedhet a tömegből. És a Sharp FQ5 nem is okoz csalódást, hiszen azzal, hogy a hangszórókat nem eldugták, hanem direkt a nézők irányába fordították, tisztább, markánsabb lett a végeredmény.

A képernyő alatt találhatóak a hangszórók. A hangja emiatt jobb a megszokottnál.

Nem azt érezzük, mint a legtöbb mai televíziónál, hogy a hangok egy gödörből vagy pincéből szállnak felénk. A hangerő kellően nagy, konkrétan egy átlagos méretű lakásban nem is lehet maximumra tekerni, mert beleremegnek az ablakok. Viszont némi hiányérzetünk így is van, hiszen a mélynyomót kihagyták belőle, emiatt a basszusokat kevésnek éreztük. Emellett az is tény, hogy bár a sztereó hangtér érzékelhető, azért ez olyan korántsem olyan hatásos, mint amikor külső hangfalak állnak a tv két oldalán vagy a szoba sarkaiban.

Szép a kép?

Érezhetően törekedtek arra, hogy a Sharp FQ5 a megfizethető kategóriába essen, és a döntéshozók emiatt nem a drágább OLED, hanem az olcsóbb, ám nem annyira kiemelkedő képminőségű QLED kijelzőtechnológia mellett tették le a voksukat. A kvantumpontos, 4K felobntású LCD képernyő színei azért még így is rendben vannak, a fényerő elég ahhoz, hogy akár egy napsütötte szobában is lehessen használni a készüléket.