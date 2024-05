A vártnál nagyobb drágulás jön a hardverpiacon

Negyedévek óta sorra kapják a rossz híreket az új számítógépet vásárolni vagy építeni kívánók, folyamatos a drágulás a memóriamodulokon és az SSD háttértárakban használt memóriachipek piacain. Az elmúlt időszakban az indokoltnál alacsonyabb árakhoz szokhattak a vevők, miután a koronavírusos időkben túlpörgött a lapkákból előállított mennyiség, így a gyártóik jelentős veszteségek árán voltak kénytelenek megszabadulni az óriási készleteiktől.

Most már véget értek a vevők szemszögéből szépnek mondható idők, az elmúlt hónapokban látványosan nőtt a kiskereskedelemben is a RAM és az SSD ára. A TrendForce piacelemző szerint ez csak a kezdet, az első negyedévben a memóriamodulokon használt DRAM chipek ára átlagosan 20%-kal, míg a háttértárakban használatos NAND lapkáké 23-28% százalékkal nőtt, most pedig jelentősen újra kellett számolni a második negyedéves előrejelzését.

Korábban arról volt szó, hogy a gyártóktól a második negyedév során beszerzett DRAM chipek ára további 3-8%-ot nőhet, azonban a TrendForce szerint ezt durván alábecsülte, valójában 13-18% növekedés van kilátásban. A NAND esetében szintén átszabta az előrejelzését, a korábban sejtett 13-18% helyett inkább 15-20% áremelkedést prognosztizál.

A mostani áremelkedések a második negyedévben megvett chipekre vonatkoznak, így a fogyasztói piacon ténylegesen megvásárolható termékek áraiban csak később csapódik majd le a drágulás. A belátható jövőben csak növekvő árakra számíthatnak a DRAM és NAND lapkákat használó termékeket vásárolni kívánók.

