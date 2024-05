Bevezeti az apróért való könyörgést az Android

Új típusú nyaggatásra készülhetnek elsősorban a szülők, a belátható jövőben a Play Áruház bevezeti a fizetési kérelmek küldését. Ennek keretében ha valaki meg szeretne vásárolni egy appot vagy játékot az Android hivatalos boltjában, esetleg mikrotranzakciós fizetést szeretne végrehajtani azokban, akkor képes lesz másnak fizetési kérelmet küldeni, hogy vegye meg számára a kívánt tételt.

A cech mással való kifizettetésének lehetősége a Play Áruház fizetési opciók részében tűnik majd fel. A fizetésre megkért személy e-mailben vagy szöveges üzenetben kapja meg a kérelmet, a szövegében látható lesz, hogy kicsoda, mire, továbbá mennyit kíván költeni.

A fizetés a mellékelt linken keresztül lesz megvalósítható, ez a kiküldésétől számított 24 órán keresztül él majd.

A Google szerint az újdonság elsőként Indiában válik hamarosan elérhetővé, majd további piacokon is bevezetésre kerülhet. Ez pedig egy gyönyörű húzás, hiszen így rengeteg pénzt szedhet be a Google felhasználva a befolyásolhatóbb embereket, a fiatalokat arra, hogy pénzt csikarjon ki a szüleiktől, akik maguktól nyilvánvalóan nem fizetnének egy fillért sem mondjuk a játékokban elérhető eszközökért, szolgáltatásokért. Hozzá kell tenni viszont azt is, hogy ez még mindig egy jobb megoldás lehet, mint ha a szülő a saját bankkártyájával engedi rá a gyerekeket az online világra.

De ez a rendszer egy újfajta viselkedésformát is bevezethet az online térbe, mégpedig a „lejmolás" intézményét, így nem kizárt, hogy hamarosan úgy tele lesznek a közösségi oldalak kéregetőkkel, mint az aluljárók.

