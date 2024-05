Felháborító lett az Apple reklámja

A rendkívüli árcédulája ellenére szép és jó terméknek tűnik az elsősorban professzionális vevőknek szánt új iPad Pro táblagép, az egyik látványos érdekességét a csupán 5,1 mm vastagsága jelenti. A készülékhez még egyperces reklám is készült, azonban arra láthatóan nem voltak felkészülve a kreatív szakemberek, hogy ez mekkora negatív visszhangot fog kiváltani.

A „Crush!” címet viselő jelenet főszereplője egy gigantikus présgép, a pofái között vizuálisan látványos módon például hangszerek, zene- és videógyártáshoz használt eszközök, festékesdobozok, tévék, árkád játékgép, szobrok, fényképezőgépek veszítik el az életüket. A préseléses megsemmisítés végével újból szétnyílik a gép és az iPad Pro bukkan elő, arra utalva, hogy az összes elpusztított eszköz és érték benne van abban az egyetlen tabletben.

A reklám koncepciója önmagában nem borzasztó, de az Apple és a készítői darázsfészekbe nyúltak, az internetes reakciók alapján rendkívül széles körben ellenszenvet váltott ki.

A probléma, hogy egy olyan világban élünk, amely alapvetően is mostohán bánik a művészekkel és az általuk teremtett értékekkel, ráadásul most már a kérdés és jóváhagyás nélkül felhasznált munkáik alapján betanított mesterséges intelligenciák is kiszámíthatatlan fenyegetést jelentenek a megélhetésükre. Mindez javarészt a nagy techcégek bűne, így a céljával ellentétben Crush! reklám igencsak visszatetsző hatást keltett a kritikusokban.

Az emberi élmény elpusztítása. A Szílicum-völgy jóvoltából

– kommentálta a reklámot Hugh Grant színész.

Nála is erőteljesebb üzenetet küldött Reza Sixo Safai filmrendező, a reklám általa „megjavított” verziójában egyszerűen megfordította a lejátszási irányt, így az iPad szétzúzása és a többi tárgy helyreállítása látszik rajta.

