Milliókat érint: megszűnt a népszerű VPN-szolgáltatás

A titkosított virtuális magánhálózat, azaz más néven VPN technológia egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ez az eljárás ugyanis elrejti a személyes adatokat, átalakítja az IP-címet és lehetővé teszi a webhelyblokkok kikerülését az interneten. Ezáltal egyrészt a felhasználók számára nagyobb biztonságot garantál, hiszen így lekövethetetlenné válnak, és nem lehet belőni a pontos tartózkodási helyüket például. De sokan használják munkára is a VPN-t, azon keresztül lépnek be a céges rendszerbe. Valamint elterjedt a VPN szerverek igénybe vétele akkor is, ha valaki olyan médiatartalmat akar megtekinteni, amelynek elérése a saját régiójából különféle korlátozások miatt lehetetlen. Emellett egy VPN használatával akár az utazásainkat is olcsóbban úszhatjuk meg.

Átalakulóban a VPN szolgáltatások piaca.

A kezdetben csak az IT guruk által használt VPN szolgáltatásokat mostanra tömegek veszik igénybe és ebben semmi túlzás nincs, hiszen éves szinten 40 milliárd dolláros, tehát mintegy 14 500 milliárd forintos piacról beszélünk.

Ez már akkora összeg, ami sok hatalmas cég figyelmét felkeltette. Korábban az volt a jellemző, hogy a VPN szolgáltatásokat, kis, sokszor konkrétan non-profit szervezet működtették, hogy így segítsenek azoknak, akiken az országában korlátozzák az internet használatát, illetve tiltják a kritikus weboldalak elérését.

Köröznek a cápák

Mindez mára megváltozott. Az elmúlt években megfigyelhető trend a szektor konszolidációja. Azaz a rengeteg kisebb piaci szereplő helyett kevesebb, de nagyobb és befolyásosabb van jelen ezen a területen. Tehát gyakorlatilag az történik, amit már annyi más esetben láttunk: A nagy halak megpróbálják felfalni, vagy legalábbis elüldözni a kisebbeket. Ráadásul sokszor meg is próbálják eltitkolni a felvásárlásokat, így abban a hitben ringatják a felhasználókat, hogy egy kisebb, szimpatikusabb vállalat szolgáltatását veszik igénybe, nem pedig egy, a profit maximalizálásra törekvő gigakonszernét.

Gigantikus cégek hatalmas szervertermekben üzemeltetik e technológiát.

2022-ben 105 globális VPN szolgáltató létezett, azonban ez mindössze 24 nagyobb holding tulajdonában állt, és azóta a helyzet csak tovább romlott. Ráadásul ezek a nagy cápák megkezdték a tisztogatási hadműveletet, és kezdik szépen likvidálni az ingyenes megoldásokat.

Megszűnt az egyik népszerű ingyenes VPN

Konkrétan ez történt most is, óriási felháborodást kiváltva, és számos embernek komoly problémát okozva. A 6 millió felhasználót kiszolgáló Atlas VPN vezetősége ugyanis azt jelentette be, hogy a megnövekedett költségek miatt lehúzzák a rolót.

Az eddigi klienseiket pedig átpakolják a NordVPN-re, ami egy nagyobb teljesítményű, hasonló megoldás. Ennek tulajdonosa a Nord Security, amely a világ egyik legnagyobb VPN-szerverekkel foglalkozó vállalata. Az Atlast a Nord azzal az ígérettel vásárolta fel 2021-ben, hogy megtartja, de ez idáig tartott.

Ez pedig figyelmeztető jel lehet mindenki számára. Már csak azért is, mert a Nordnak nincs makulátlan híre a szakmában. Néhány évvel ezelőtt belefutottak egy csúnya adatszivárgási botrányba, ami egy ilyen profilú cég esetén, amely a biztonságos és lenyomozhatatlan kommunikációra építi az üzleti modellét, több mint kellemetlen.

Az Atlas VPN bezárása mindenesetre intő jel lehet sokak számára. A jó időknek vége, és a VPN iparágban is lassan mindenért fizetni kell. Ez pedig óriási csapás lehet azok számára, akik egyszerűen nem tudnak egyszerűen megvásárolni egy szolgáltatást. Ráadásul a piac szerkezete is egészségtelenné válik, hiszen a kevesebb résztvevő miatt csökken a verseny, és ezáltal a végfelhasználók érdekérvényesítő képessége. Azaz végül ezúttal is a nagy, gazdag, óriási tőkével rendelkező konszernek járnak jól. A virtuális magánhálózatok természetesen nem tűnnek el, az igény a jövőben növekedni is fog irántuk, és bizony ezt ki is fogják használni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!