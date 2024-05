Az elektromos roller vagy az e-bike töltés veszélyei

Az elektromobilitás olyan trend, amelyet nem lehet megállítani. Egyre több az elektromos kerékpár, monocikli vagy roller, aminek vannak előnyei és hátrányai egyaránt. Az egy dolog, hogy ezek megkönnyítik a közlekedést, szórakoztatóak, ám az is tény, hogy a rollereken száguldozó fékevesztett turistahad a helyi lakosok idegein táncol. De említhetnénk a közlekedési előírásokat hírből sem ismerő kelekótyákat, akik az autósok életét keserítik meg. Ám ezek az eszközök ennél nagyobb veszélyt is rejthetnek magukban, amelyekkel komplett közösségeknek okozhatnak óriási károkat. Ennek forrása pedig az elektromos roller vagy az ebike töltése lehet.

Az elektromos járművek népszerűsége egyre nagyobb. Az ebike töltése viszont veszélyes is lehet!

Ezeknél a járműveknél ugyanis a működtetéshez szükséges energiát akkumulátor szolgáltatja, amelyek sok esetben lítium-ion technológiára épülnek. A nagy kapacitású telepek töltése során hatalmas mennyiségű hő keletkezik, amely balesetet okozhat. Világszerte a közelmúltban sok olyan tűzesetről számoltak be, amely az e-bicikli (más néven e-bike), e-roller (e-scooter) vagy e-robogó töltése során keletkezett.

Volt amikor csak egy szoba, tároló égett ki, de arra is akadt példa, hogy egy egész, több lakásos ház szenvedett kárt, több háztartásnak is igen komoly gondot okozva. Normás esetben nem történhet semmi probléma, de ha az akkumulátor sérült, vagy nem megfelelően tárolják, akkor bizony könnyen kialakulhat vészhelyzet. Ez pedig azért benne lehet a pakliban, főleg ha valaki másodkézből vásárol, ellenőrizetlen hátterű masinát olcsóbban. Esetleg az internetről rendel, valamilyen himi-humi webáruházon keresztül, a távol-keletről olyan járművet, amely nem ment át a szigorú európai minősítési rendszeren.

Mindenesetre az elektromos tűz egyáltalán nem tréfadolog, főleg ha az adott ingatlanban az elektromos hálózat nem biztonságos, vagy akadnak gyúlékony dolgok a közelben.

E-bicikli töltés otthon

Mindenesetre egy brit hatóság, egészen pontosan a dorseti és wiltshire-i tűzoltó- és mentőszolgálat (DWFRS) hivatalos közleményt adott ki az ilyen eszközökkel kapcsolatban, azok után, hogy a közelmúltban több ezekhez köthető esemény miatt kellett kivonulniuk. Graham Kewley, a DWFRS munkatársa szerint az e-bike és az e-robogók egyre népszerűbbé válnak, és ez egyre nagyobb aggodalomra ad okot.

Kijelentette, hogy hivatalosan is arra kérik a tulajdonosokat, hogy gondoskodjanak működő füstjelzőkről és fontolják meg hőriasztók felszerelését ott, ahol a töltőpontok garázsban vagy konyhában találhatók. Felhívta a figyelmet, hogy csak akkor szabad tölteni az eszközöket, ha valaki a közelben tartózkodik, ébren van, és közbe tud lépni, ha valami történik. A felügyelet nélküli töltés veszélyes lehet, és az elektromos biciklik, elektromos robogók akkumulátorainak beltéri töltését is jobb elkerülni, legalábbis ez Graham Kewley meglátása.

A londoni tűzoltóság is kiadta az állásfoglalását a témában a közelmúltban. Ez a szervezet arról számolt be internetes oldalán, hogy jelenleg a lítium akkumulátorokkal kapcsolatos tüzek jelentik a leggyorsabban növekvő tűzveszélyt Londonban. 2023-ban átlagosan kétnaponta kaptak e-biciklivel vagy e-robogóval kapcsolatos tűzesetről bejelentést.

Hogyan csökkentheti a tűzveszélyt e-bicikli vagy e-robogó töltésekor?

A londoni tűzoltóság konkrét tanácsokat is adott lítium akkumulátorok töltésével kapcsolatban! Jöjjenek most ezek:

Ne zárja el a kijáratot töltő akkumulátorokkal vagy elektromos kerékpárral és e-robogóval. Ha tűz üt ki, nem tudja biztonságosan elhagyni otthonát. Tárolja őket fészerben vagy garázsban, ahol lehetséges

Ügyeljen a figyelmeztető jelekre, amelyek arra utalnak, hogy az akkumulátor meghibásodhat, és tűzveszélyessé válhat

Soha ne hagyja tölteni az akkumulátort, ha nincs a helyszínen, vagy ha aludni szándékozik

Győződjön meg arról, hogy akkumulátora és töltője megfelel az Egyesült Királyság biztonsági szabványainak

Használja az akkumulátorának megfelelő töltőt, és ügyeljen arra, hogy jó hírű eladótól vásároljon

Töltés előtt hagyja lehűlni az akkumulátort

Húzza ki a töltőt, ha az akkumulátor feltöltődött

Szereljen fel füstjelzőket arra a helyre, ahol tölti az akkumulátorokat

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!