Elérhető árú fülhallgatót készített a Beats

Bemutatta a legújabb belépőszintű vezeték nélküli fülhallgatóját az Apple tulajdonában lévő Beats márka. A Solo Buds az olyanok számára lehet opció, akik nem csillagászati áron szeretnének maguknak jó üzemidejű, remek hangzást kínáló, divatos és márkás fülest.

Az ígéret szerint az iPhone mellett az androidos eszközökkel is kompatibilis fülhallgató kimagasló hangminőséget kínál, moderált hangerő mellett pedig akár 18 óra üzemidőt is felmutat. Az utóbbira szükség is van, mert szokatlan módon nincs akku a hordozótokjában. A fülesek töltéséhez USB-C végű kábelt kell dugni a tokba, állítólag öt percnyi töltéssel egy órányi üzemidő nyerhető.

Terjedőben van, hogy a mobilok képesek más eszközöket tölteni USB kábelen át, adott esetben ez opció lehet az úton-útfélen való töltésre.

Aktív zajszűrést szintén nem kínál a Beats Solo Buds, ami manapság már ebben az árkategóriában is negatívumként hozható fel, viszont a hallójáratba való szoros illeszkedés érdekében négyféle méretű harang jár hozzá, így a használat során vélhetően nem lesz gond a külső zajok kizárása.

A Beats Solo Buds itthon valamikor június során válik elérhetővé fekete, szürke, lila, továbbá vörös színekben, az ajánlott fogyasztói ára 39 990 forint.

