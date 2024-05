Óriási biztonsági újítás jöhet a Windowsba

Több évtizedre visszanyúló biztonsági praktikát változtathat meg a Windows 11 jövőre érkező főverziójában a Microsoft, nemhogy a vállalati kiadásokban, de az operációs rendszer otthoni felhasználóknak szánt kiadásában is gyárilag bekapcsolhatja a BitLocker meghajtótitkosítást.

A Windows Vistában bemutatkozott BitLocker a számítógép háttértárán lévő adatok védelmére szolgál, a bekapcsolása esetén titkosítja a merevlemezek és az SSD-k teljes fájlrendszerét. Ez a számítógépek ellopásakor fontos, így a tolvajok semmilyen módon sem tudják böngészni a háttértár tartalmát, hacsak nem képesek megadni a titkosítás feloldásához szükséges kódot.

A BitLocker meghajtótitkosítás sajnos a mai napig nem érhető el a Windowsok otthoni használatra szánt változataiban, csak a Pro / Enterprise / Education kiadásokban aktiválhatják azt a számítógépezők vagy a rendszergazdák. Most viszont a Windows 11 legújabb nyilvános előzetesének tiszta telepítésekor a német Deskmodder írója meglepődve tapasztalta, hogy a jövő évi főverzióban nemcsak kiadástól függetlenül elérhető a BitLocker, de gyárilag be is van kapcsolva.

Ez drámai adatbiztonsági előrelépés volna, azonban felveti annak a veszélyét, hogy a PC meghibásodása esetén a felhasználók nem tudnak majd hozzáférni a saját adataikhoz, hacsak nem tudják lekérdezni az online Microsoft-fiókjukon keresztül a titkosítás feloldásához szükséges kulcsot.

A BitLocker manuális bekapcsolásakor ezt a kulcsot megkapják a felhasználók, gondoskodniuk kell a biztonságos megőrzéséről.

Jelenleg nem zárható ki, hogy a BitLockerrel kapcsolatos változtatások nem szándékosak, pusztán bugok a jövő évi Windows 11 korai előzetes verziójában.

