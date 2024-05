Ennyit költenek a magyarok az új tévére

Szinte minden háztartásban van legalább egy tévé, minden harmadik magyar két készülékkel is rendelkezik, viszont a legtöbben maximum 150 ezer forintot szánnak rá – derült ki egy friss kutatásból. A Hisense legújabb felmérése rávilágított arra, hogy a magyarok jelentős része továbbra is elsősorban hagyományos tévénézésre használja a készülékét, habár ez csökkenő tendenciát mutat 2022 ősze óta, miközben a streaming szolgáltatásokat többen használják.

A 2024-es labdarúgó-Európa-bajnoksághoz közeledve a magyarok tévévásárlási és használati szokásait mérte fel a szórakoztató készülék- és elektronikai gyártó Hisense: a Pulzus által készített 1000 fős online felmérésből kiderül, hogy hány tévé van egy átlagos háztartásban, hogy mennyit költenek a magyarok tévére és hogy mi alapján választanak készüléket.

Akár két készülékünk is van otthon

A 2024-es felmérésből kiderült, hogy 10-ből 9 magyar háztartásban van tévé, minden harmadik magyarnak két készüléke, a válaszadók 12 százalékának pedig három tévéje is van. Ez a szám még nagyobb a 60 évnél idősebbek körében: 54 százalékuknak két vagy három tévéje is van otthon. A válaszadók sokat használják a készülékeiket: több mint 80 százalék napi szinten használja, minden negyedik magyar pedig naponta több mint 3 órát. A nők és a férfiak között nincs jelentős különbség a napi használatban, 10-ből 8-an napi szinten használják.

Maximum 150 ezer forintot költünk rá

Ugyan a válaszadók sokat használják a tévéiket, de nem szeretnek sokat költeni rájuk: a legtöbb magyar 100-150 ezer forint értékben vesz tévét és csak minden harmadik válaszadó költ ennél többet új készülékre. A felmérés megmutatja, hogy a férfiak hajlamosabbak többet költeni, mint a nők, 10-ből egy férfi akár 200-300 ezer forintot is elkölt. Ez igaz a 18-39 év közöttiekre is, akik szintén nyitottabbak a drágább készülékekre, ott még akár 500-700 ezer forint értékű készülék is felmerülhet. A 60 évnél idősebbekre a legjellemzőbb az olcsó készülékek vásárlása, mindössze 5 százalékuk vesz 200 ezer forintnál drágább tévét.