Érkezhetnek a hajtogatható iPhone-ok és iPadek

A Samsung, a Motorola és még a Google is kiadta már saját összehajtható telefonjait. Miközben az Galaxy Z Fold 5, a Motorola Razr Plus és a Pixel Fold elárasztja a piacot, az Apple még mindig nem mutatta be saját összecsukható telefonját, annak ellenére, hogy évek óta gyűlnek a bizonyítékok arra, hogy a cég nem csak hogy összecsukható készüléken dolgozik, de már a nevet is kitalálta hozzá. Ez pedig az iPhone Flip.

Akát így is kinézhet majd a hajtogathatós iPhone.

2023 szeptemberében iPhone 15 sorozat bevezetésekor viszont még mindig semmi utalás nem volt egy összecsukható telefonra. Ehelyett úgy tűnik, hogy az Apple az AR/VR headsetjére, az Apple Vision Pro-ra összpontosított, amely 2024 elején jelent meg. Nem világos, hogy a vállalat átáll-e arra, hogy egy iPhone Flip piacra dobására összpontosítson, de a pletykák szerint évekig tartó kutatásokat fektetett az összehajtható telefonok technológiájába, nem valószínű, hogy mindezt kidobná az ablakon.

Korábbi pletykák szerint az Apple 2025-ig nem biztos, hogy piacra dobja saját hajlítható képernyős készülékét, és a Samsung ezekre a pletykákra építve meg is sorozta a céget azzal, hogy kiadott egy alkalmazást, amellyel az Apple-telefonok tulajdonosai két iPhone egymás mellé helyezésével Z Fold-szerű élményt élhetnek át.

A legújabb pletykák szerint az Apple két különböző méretű iPhone Flip modellen dolgozik, bár a készülékek Apple által támasztott igényes szabványoknak megfelelő elkészítése nehézségekbe ütközött.

A vállalat mindezek mellett még egy összecsukható táblagépen is dolgozhat, amelynek képernyője körülbelül akkora, mint egy iPad Minié.

Egy jelentés szerint ugyanis az iPhone Flip fejlesztését 2020 körül leállították, hogy egy új projektre, az összehajtható iPadre összpontosíthassanak. Ez a készülék 8 hüvelykes kijelzővel rendelkezne, hogy körülbelül az iPad Mini méretének feleljen meg. Az összehajtható táblagépnek állítólag kevésbé szigorúak voltak a tartóssági és vastagsági követelményei, mivel nem kellett volna zsebben elférnie, mint az iPhone Flipnek. Az Apple még dolgozik azon, hogyan lehetne csökkenteni az összehajtható kijelző közepén lévő gyűrődést, és elérni, hogy az iPad két fele teljesen felfeküdjön egymásra.

Évekkel ezelőtt, 2017-ben az emberek azt jósolták, hogy egy összehajtható iPhone az akkori közeljövőben, 2020-ban megjelenhet - ami persze nem történt meg. Az elemzők és a kiszivárogtatók jólértesültséget hazudozva azóta is tologatják a megjelenési dátumot, a pletykák és a kívánságlisták pedig ott lógnak a levegőben, miközben a telefonrajongók nem tehetnek mást, mint hogy reménykednek.

Végül pedig íme egy videó, amelyben megmutatatja egy grafikus, hogy szerinte hogy fog kinézni az új, hajtogatható iPhone Flip:

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!