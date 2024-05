Jön számítógépekre a God of War Ragnarök

Röviddel a Sony számítógépes játékkiadási stratégiájának végleges és egyértelmű tisztázását követően a vállalat bejelentette, hogy a Ghost of Tsushimát követően a God of War Ragnarök fog megérkezni a PlayStationnel félig-meddig rivális PC platformra. Ez nem jelent hatalmas meglepetést, hiszen a közelmúltban már érkeztek pletykák az ügyben, plusz a God of War rebootja volt a Sony egyik első játéka, amit elérhetővé tett számítógépekre is.

God of War Ragnarök

Fotó: PlayStation PC LLC

A tervek szerint God of War Ragnarök számítógépes változata 2024. szeptember 19-én válik elérhetővé, beépítve tartalmazza majd a Valhalla kiegészítőt. Az érdeklődők máris előrendelhetik az Epic Games Store és a Steam digitális áruházakban, az előbbiben 22 490 forintos, míg az utóbbiban 59,99 eurós áron.

A játék minimum és ajánlott rendszerigényeit még nem tisztázta a Sony, azonban a PC-specifikus funkciók javára fény derült: támogatottak lesznek a 21:9 és 32:9 képarányok, a korlátlan képkockasebesség, az NVIDIA DLSS 3.7 / AMD FSR 3.1 / Intel XeSS 1.2 képfelskálázó és adott esetben hamis képkockageneráló eljárások, továbbá az irányítóeszköz késleltetését csökkenteni hivatott NVIDIA Reflex.

