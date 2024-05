Megtanulnak szellenteni az androidos mobilok

Nemrég elbocsátásokkal is járó átszervezést jelentett be a Google, állítása szerint a mesterséges intelligenciás korszakra készülve strukturális szinten kell megváltoztatnia a felépítését, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjon működni az informatika következő korszakában. Ez persze nem jelent azt, hogy mostantól minden fejlesztése tartalmazni fog szintetikus vagy organikus intelligenciát, mint azt a Google Telefon legújabb béta frissítése is példázza.

Az androidos telefonokon használható tárcsázóapp következő nagy fejlesztését a hangos emojik fogják jelenteni. Az ötlet nagyon egyszerű, telefonhívás közben gombnyomásra hangeffekteket tud majd lejátszani az alkalmazás, ezeket a telefonbeszélgetést folytató mindkét fél hallja majd.

Jelen pillanatban hat hangeffekt található a Google Telefon bétájának repertoárjában, ezek a tapsos ováció, a nevetés, az ünneplés, a harsonán előadott „hoppon maradtál”, a dobszó, továbbá a szellentés.

A hangos emojik használatához egy új menüt kell majd behozni a telefonálás során, így vélhetően nem kell attól tartani, hogy különféle hanghatások akaratlan lejátszása miatt kínos helyzet áll elő a hívások során.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!