Hugo Gernsback, a zseni, aki megjósolta a jövőt

Hugo Gernsback neve ma már szinonimája a sci-fi műfajának, hiszen a róla elnevezett Hugo-díj az egyik legrangosabb elismerés, amit a tudományos fantasztikum területén alkotó író megkaphat. Mint a műfaj egyik atyja, Gernsback nemcsak íróként, hanem technológiai úttörőként is elismert. Az általa alapított technikai magazinok nemcsak a korukban vezető szerepet játszottak, hanem olyan ötleteket is tartalmaztak, amelyek előrevetítették a jövőt. Azonban Gernsback találmányai között voltak rendkívül furcsa és megosztó elképzelések is, amelyek közül néhányat most megvizsgálunk.

Az 1884-ben Luxemburgban született Gernsback 1904-ben költözött az Egyesült Államokba, és nem kellett sokáig várni arra, hogy hihetetlenül innovatív ötletekkel rendelkező íróként érvényesüljön. 1908-ban Gernsback megalapította első magazinját, a Modern Electrics-et, a világ első, az elektronikával foglalkozó magazinját. 1913-ban elindította a The Electrical Experimenter című folyóiratot, amely az 1920-as években Science and Invention néven vált ismertté. 1919-ben pedig megalapította a Radio News című folyóiratot, a Television News pedig 1928-ban indult útjára, alig néhány évvel a televízió első kísérleti tesztjei után. És akkor még nem is szóltunk az általa indított sci-fi magazinokról, mint például az Amazing Stories, mely amerika legelső sci-fi magazinja volt.

Ezeknek a műszaki magazinoknak minden számában volt legalább egy cikk Gernsback tollából, és gyakran tartalmazott futurisztikus találmányokra vonatkozó ötleteket. Ezek egyszerűen a legérdekesebb, száz évvel ezelőtti ötletek közé tartoztak és most ezek közül szemezgettünk egy picit.

Izolátor

Ezen a képen például Gernsback „izolátornak" nevezett, az irodai zavaró tényezők kikapcsolására vonatkozó ötletét láthatjuk, amely a Science and Invention magazin 1925. júliusi számában jelent meg, és lenyűgöző pillanatképet nyújt a sci-fi úttörő elméjéről. Gernsback valóban úgy képzelte el, hogy egy új szerkentyű segíthet az embereknek a feladatra koncentrálni azáltal, hogy egyfajta izolációs kamrát hoz létre a fejük számára. Az első, az illusztráció szerint megépített sisak fából készült, kívül-belül parafával bélelték, végül filccel borították. A szemek számára három üvegdarabot illesztettek be. A száj elé egy terelőlap került, amely lehetővé teszi a légzést, de távol tartja a hangot. Az első konstrukció meglehetősen sikeres volt, és bár nem zárt ki minden zajt, körülbelül 75 százalékos hatékonyságot ért el.