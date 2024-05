Idén is lesz IT Fitneszteszt a diákoknak

“A jövő munkahelyeire nem lehet bekerülni a digitális megoldások ismerete nélkül. Ezért fontos, hogy már az alapfokú oktatásban megkezdődjön a digitális készségek fejlesztése, és a fiataloknak ne okozzon gondot egy mobilapplikációban való ügyintézés, egy neten talált információ validálása, vagy a munkakörükhöz szükséges szoftverek, online szolgáltatások kezelése. Az IT Fitneszteszt abban nyújt segítséget a pedagógusoknak és a szakpolitikának is, hogy visszaméri, hol tartanak ebben a folyamatban a 8-13. osztályos diákok, és így lehetőséget kapnak az adatok alapján beavatkozni akár a tananyag szintjén is. Az IVSZ ezzel is támogatja a digitális írástudás fejlesztését Magyarországon” - kommentálta a felmérés indulását Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkára.

