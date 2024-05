Elképesztően bosszantó módszert találtak ki a mobilozással töltött idő csökkentésére

Néhány évvel ezelőtt az Android és az iOS is megkezdték a digitális jólét típusú funkciók bevezetését, ám ennek keretében a mobilok nem próbálják aktívan akadályozni a használatukat, csak gondolatébresztő statisztikákat adnak a napi és heti képernyőidőkről, a különféle appok használatával töltött időről.

Ez egy jó módszer lehet a mobilozással töltött idő csökkentésére.

Fotó: Kan Denis / Unsplash / https://unsplash.com/photos/woman-in-black-leather-jacket-holding-smartphone-MRZWBSFrWns

A képernyőidejükön megrémülteknek jelenleg két opciójuk van, egyrészt önmérséklettel próbálhatják csökkenteni a mobilozással töltött időt, másrészt pedig olyan alkalmazásokat telepíthetnek, amelyek figyelmeztetik őket bizonyos idő elteltével, esetleg kizárják őket egyes appokból. Ezek a szoftverek persze bármikor kikapcsolhatóak vagy eltávolíthatóak, így nem feltétlenül képesek érdemben hozzájárulni a túlzott mobilhasználat csökkentéséhez.

A Michigani Egyetem kutatói most új koncepcióval álltak elő, a Conference on Human Factors in Computing Systems szakmai eseményen bemutatott InteractOut alkalmazásuk az emberiség legnagyobb ellenségét, a kényelmetlenséget próbálja fegyverré alakítani a nemes cél érdekében.

A képernyőidő csökkentésére kitalált appjuk nem értesítésekkel vagy kizárással próbálja csökkenteni a mobilozást, hanem a napi képernyőidő múlásával egyre bosszantóbbá teszi a készülékek használatát.

Késleltetést ad a koppintásokhoz és a húzásokhoz, lassítja a görgetés sebességét, később pedig manipulálni kezdi a kijelzőkoppintások koordinátáit is, mintha a kívánt helyett máshol sikerült volna megérinteni a panelt.

A koncepció teszteléséhez a kutatók negyven önkéntest toboroztak, nekik két hétig az InteractOutot kellett használniuk, majd utána két hétig egy appokat lezáró klasszikus megoldást, mindkét esetben napi egy óra normál mobilozást engedélyeztek. A kevés résztvevő miatt nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, de a korai eredmények biztatóak: a bosszantó programjukat a résztvevők 62 százaléka, míg klasszikus képernyőidős alkalmazást csak 36 százalék hagyta egész nap futni a mobilján.

A tényleges képernyőidőket tekintve az új ötlet 16%-kal bizonyult hatékonyabbnak a klasszikus megoldásnál.

Az InteractOut negatívuma, hogy nem működik jól az olyan appoknál, amelyek nem igényelnek sok interakciót a használatuk során, ilyen például a YouTube vagy a Netflix. Nem világos, hogy a tesztelés során használt formájában elérhetővé válik-e a kutatók szoftvere, hiszen a leírás alapján olyan jogosultságokra lehet szükség a működéséhez, amelyeket biztonsági okból meg sem lehet adni a módosítatlan, teljesen gyári szoftverű mobilokon. Inkább az tűnik járható útnak, hogy opcionális funkcióként a mobilgyártók építhetnék be a készülékeik szoftvereibe.