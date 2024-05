Nádszálvékony szörnyeteg az új iPad Pro

A szélesebb vásárlóközönséget célzó új iPad Air táblagépek mellett az Apple a csúcskategóriás tabletre vágyókat sem hagyta cserben, az iPad Pro hetedik generációs modelljeit is leleplezte. Az említett szériához hasonlóan ez a termék is 11 hüvelykes és 13 hüvelykes kijelzővel lesz elérhető, ráadásul IPS helyett már OLED panelt kapnak a vevők.

Kétrétegű OLED panelt használ a rendkívüli maximum fényerő érdekében az új iPad Pro

Fotó: Apple

Az új panelek hatalmas előnye, hogy SDR módban akár 1000 nit, míg HDR módban akár 1600 nit csúcs fényerőre képesek, így ragyogó napsütésben is jól használhatóak lesznek az iPad Prók, magas dinamikatartományú videókat nézve pedig markánsabban előjönnek a HDR előnyei.

Továbbá szenzáció, hogy részben a háttérvilágítást nem igénylő paneltechnológia miatt csupán 5,1 mm vékonyak a gépek, ami érzetre kissé meglepővé teheti a 680 gramm körüli súlyukat.

Nem csak a kijelző terén történt előrelépés, az új iPad Próban debütál a vadiúj Apple M4 rendszerlapka is. A 3 nm-es gyártástechnológiával készülő chip az említett iPad Airekben is használt M2 lapkához képest 50%-kal gyorsabb processzort kínál, a grafikus teljesítmény tekintetében négyszeres előrelépést jelent, plusz az MI-s feladatok terén is számottevően hatékonyabb.

Eltűnt az ultraszéles kamera az iPad Pro hátlapjáról, a LiDAR érzékelője került a helyére

Fotó: Apple

A legújabb iPad Pro gépek képalkotással kapcsolatos fejlesztései vagy változtatásai, hogy az előlapi kamerájuk kényelmi okból immáron a kijelző hosszabbik oldala mentén található, a hátlapjukon pedig egyetlen 12 MP-es kamera található, a korábban használt ultraszéles második kamera helyére a térbeli szkennelésre használatos LiDAR radar kerül.

Végül említésre méltó, hogy a táblagépek 1 TB vagy 2 TB háttértárral érkeznek, az Apple pedig a Pencil Pro képében rajzolásra kitalált prémium érintőceruzát, továbbá klaviatúrás és érintőpados Magic Keyboard tokot is kínál hozzájuk.

Az új iPad Pro táblagépek 2024. május 15-től lesznek kaphatóak, a 11 hüvelykes indulóára 499 990 forint, míg a 13 hüvelykesé 649 990 forint.

