Okos kamera: a kényelmes és biztonságos okosotthon alapja

Az okosotthon technológia egyre inkább a mindennapi életünk részévé válik, és az okoskamerák jelentősen hozzájárulnak az otthonunk biztonságához és kényelméhez. Ezek a modern eszközök nagyon változatos formában és funkciókkal rendelkeznek, mint például a kültéri, beltéri, mozgásérzékelős és személyfelismerős kamerák. Ebben a cikkben áttekintjük, hogy mire jó az okos kamera, milyen fajtái vannak, mennyire egyszerű őket telepíteni és mire figyeljünk a vásárlásukkor.

Az okos kamera biztonságosabbá teheti otthonunkat.

Az okos kamera fajtái

Sok fajta okos kamera létezik és itt nem csak a különböző márkájú készülékekről beszélünk. Elég, ha csak bemegyünk egy komolyabb műszaki áruházba, ha megkeressük az okosotthon kiegészítők polcait meglátjuk, hogy nem egyszerű a választás a rengeteg szolgáltatás és funkció közül. Lássuk először a főbb funkciók szerint, milyen kamerák léteznek:

Kültéri okoskamerák: Ezek a kamerák rendkívül hasznosak lehetnek az otthon és környezete folyamatos megfigyeléséhez. Ellenállnak az időjárási viszontagságoknak és a külső környezeti hatásoknak, és lehetővé teszik a tulajdonosok számára, hogy távolról ellenőrizzék az otthonuk körüli területet, például az udvart, az ajtókat és az ablakokat. De akár a kerti látogatókat is figyelemmel kísérhetjük és itt nem feltétlenül a betörőkre gondolunk. Az éjjellátó funkciónak köszönhetően ezekkel a kamerákkal akár a kertünkben éjjel eleség után kutató sünöket is figyelemmel kísérhetjük.

A kültéri okos kamerák egy napelemmel kombinálva bárhol elhelyezhetőek a kertben, a lényeg, hogy Wi-Fi legyen.

Beltéri okoskamerák: Ezek a kamerák segítenek az otthon belső területeinek megfigyelésében és ellenőrzésében. Hasznosak lehetnek például a gyerekszoba vagy az iroda megfigyelésére, vagy akár a kedvenceink felügyeletére is, így láthatjuk, hogy mit csinál például a kutyusunk, ha épp nem vagyunk otthon. Egyes modelleken hangszórók is vannak, így, ha azt látjuk, hogy például a kutyus csinál valami olyat, amit nem lenne szabad neki, akár oda is szólhatunk, hátha ez már önmagában elég, hogy elrettentsük a további rosszalkodástól.

Mozgásérzékelős okoskamerák: A mozgásérzékelős modellek a kültéri és a beltéri okos kamerák közt egyaránt megtalálhatók, sőt, egyre inkább alapértelmezetté válik ez a funkció. Ezek a kamerák automatikusan rögzítik a mozgást vagy a tevékenységet az adott területen, és amellett, hogy értesítést küldenek a tulajdonosnak, amikor valami mozgást észlelnek arra is képesek, hogy ilyenkor egy beépített tárhelyre, egy SD-kártyára vagy esetleg egy felhő alapú online tárhelyre egy hosszabb-rövidebb videót rögzítsenek, megörökítve így a behatolót.

Ez ideális lehet a ház körüli biztonság növelésére, és segíthet az ismeretlen személyek vagy a nem kívánt behatolók azonosításában.

Személyfelismerős okoskamerák: Ezek a kamerák képesek felismerni és azonosítani az emberi behatolókat, így elkerülhető, hogy otthoni rendszerünk mondjuk egy háziállat, egy sün, vagy csak egy, az optika előtt elmászó pók miatt kerüljön riasztási állapotba. Egyes modellek arra is képesek, hogy felismerjenek bizonyos személyeket, például a családtagokat vagy a barátokat. Ez lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok pontosabb értesítéseket kapjanak arról, ki tartózkodik az otthonuk körül, és biztonságosabbá tegyék az otthont.