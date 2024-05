Színes-szagos telefonnal támad a Motorola - szó szerint

Nem is lehet kérdés, hogy a Motorola mára visszanyerte erejét, hiszen a cég óriási energiákat mozgat meg annak érdekében, hogy újjáépítse magát a telefonos piacon. A cég szerencsére Magyarországon egyre aktívabb, amit tökéletesen bizonyít, hogy nálunk is csatába küldik a vállalat új üdvöskéjét, a középkategória meghódítására szánt Motorola Edge 50 Pro fantázianevű telefont.

A Motorola Edge 50 Pro vízálló.



A dobozt kinyitva kellemes illatfelhő csapja meg az ember orrát, akiben már ekkor világossá válik, hogy ez bizony nem egy szokványos, unalmas termék. Az érzés pedig csak erősödik a modellt kézbe fogva, hiszen rendkívül kellemes, puha, bőr hatású hátlapot kapott, amelyhez egyszerűen jó hozzáérni, és a fém készülékház tapintása is prémium érzetet kelt. A nálunk járt változat levendula lila színezést kapott, ami a jelenlegi mobilos mezőnyben nagyon szokatlan választásnak számít. Nekünk mindenesetre ez a tónus kifejezetten tetszett, figyelemfelkeltő, de nem tolakodó, elegáns és harmonikus. A kamerasziget is diszkrét, a mai trendektől eltérően nem türemkedik ki agresszíven.

A lila szokatla, de jó választás.

Az előlapi üveg oldalt hajlított, ami manapság nem túl gyakori megoldás, pedig remekül mutat. A gombok jó helyen vannak, a mérete nem vészes, egy átlagos méretű kézzel is kényelmesen átfogható, kellően vékony és a súlya is kellemesen alacsony. A strapabíróságra is odafigyeltek, mert bár az ütéseket nem tolerálja jól, azért ellátták Gorilla Glass védőüveggel, és hivatalosan is víz- illetve porálló.

Pazar látvány

A kép minőségénél is törekedtek arra, hogy elsőrangú legyen a látvány, ez nem is lehet kérdés. Gyönyörűen ragyogó, markáns színeket és hibátlan kontrasztosságot produkáló 6,7 inches OLED kijelzőt kapott, amelynek a felbontása is remek. Az 1220 x 2712 képpont ugyanis borotvaéles képet, abszolút megfelelő részletességet eredményez.

A kép minősége nagyon jó.



A maximális fényerő bőségesen elég ahhoz, hogy mindig, minden körülmények között látható legyen kép, még akkor is, ha rásüt a nap a kijelzőre. A nagy dinamikatartományú tartalmak megnézése során pedig extrém mértékben megugorhat, és így az ilyen, úgynevezett HDR anyagok visszaadása igen-igen látványos. A lapozás, görgetés igen sima, akadozásmentes, köszönhetően a kiemelkedően magas, 144 Hz-es maximális képfrissítési rátának, ami azt jelenti, hogy minden egyes másodpercben 144 (!!) képkocka kerülhet a kijelzőre.

Képalkotás: még van hova fejlődni

A vállalatot a közelmúltban a legtöbb kritika a telefonok kamerás képességei miatt érte. A cég rengeteget ádozott arra, hogy behozza a lemaradását e téren, és sokat is haladt előre. De ez a telefon is bebizonyítja, hogy még van hova fejlődni.